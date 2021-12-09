فنون ومشاهير

فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:00
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في مهرجان "كاييل" الذي أقيم في دبي وحصلت على جائزة تكريمية.

 

وخطفت نادين الأنظار في المهرجان بإطلالتها، حيث اختارت فستانا باللون الفضي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، تميز بفتحة تصل لأعلى الساق.

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وخلال صعود نادين إلى المسرح لاستلام جائزتها أظهرت فتحة الفستان الكثير ما عرضها لموقف محرج كما ظهر في إحدى الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي فيديو ثان، وعندما كانت نادين على المسرح سألها الإعلامي محمد قيس عن سرها؟ فأجابت نادين: "محبة الجمهور".

 

 
 
 

وحرصت نادين على اهداء جائزة تكريمها في مهرجان "كابيل"CAEL، إلى زملائها الفنانين، مع توجيهها رسالة محبة إلى الإمارات التي تشكل حافزاً كبيراً، مع تعبيرها عن فخرها بلبنانيتها.

 

وقالت : "سعيدة جداُ بوجودي في بلد احبه كثيراً دبي في الإمارات، بلد قادر ان يجمع على ارضه اكثر من مئات الجنسيات من مختلف الطوائف بانسجام تام بقوانين بتحترم الكل، ببلد ما فيك الا ما تنجح فيه، وتحس ان عبالك تشتغل من قلبك ، يُحفزك حتى لو كنت كسول، وانا سعيد جداً بالتكريم لانه حافز لي لاعطي اكثر، شكراً لتقديري، وتقدير مجهودي، بس هيدا التكريم ما بيخصني وحدي بس، هيدا التكريم كمان بيخص بلدي الحبيب لبنان لأني كل مرة بخطوا خطوة جديدة، خطوة نجاح جديدة بفتخر إني أمرأة ولكن أمرأة لبنانية.. واقدم هذا التكريم لكل الممثلين زملائي والمخرجين والكتاب الي عملت معهم ، ولكل شخص كان قيمة مضافة من خلال كل هالسنين من النجاحات، واولهم الاستاذ صادق الصباح وصديقتي لما الصباح، شكرا للمهرجان كاييل ومبروك لكل المكرمين".


 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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