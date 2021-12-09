فنون ومشاهير

هل ستقاضي ياسمين عبد العزيز الطبيب المتسبب بأزمتها الصحية؟

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:00
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كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أن الكثير نصحها برفع قضية لمعاقبة الطبيب الذي تسبب في الخطأ الطبي والذى كانت ستفقد حياتها بسببه بعدما تسبب في ثقب للقولون وتسمم بالدم. 

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال حلقة تلفزيونيةمع الإعلامية منى الشاذلى : "وأنا تعبانة قلت هرفع قضية على الدكتور، بعدما خفيت فكرت وقلت: الدكتور ده هو اللى ولدنى فى بنتى.. ربنا سترها معايا بعد ما كنت هموت.. واللى حصل كان فيه سبب وحكمة.. عشان كدة ماينفعش أروح أرفع قضية.. أكيد مش قاصد".

وأضافت "الطبيب ده أنا أعرفه.. ربنا سترها معايا وما حدث لي من كرب له حكمة من ربنا ودعاء الناس وشفائي".

وتابعت ياسمين: "لم أحسم حتى الآن قرار مقاضاة الطبيب الذي تسبب في الخطأ الطبي، لا أحب الأذى لأحد ولن أفصح عن اسمه فهو مسن ولديه 75 عاما".

وأوضحت: هناك جريمة أخرى وهي تسريب التقرير الطبي الخاص بي، كخرق لقوانين الأمانة الطبية. 

وأعربت عن استيائها من بعض رواد السوشيال ميديا الذين أطلقوا عليها الشائعات كالوفاة والطلاق وأنها أجرت عمليات تجميل.
المصدر: البيان
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