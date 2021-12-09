فنون ومشاهير

بعد تعرضها لحادث سير مروع في تركيا.. أول صورة لريتا حرب من داخل المستشفى

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:30
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نشرت الإعلامية والممثلة ريتا حرب صورة عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ريتا ممسكة بكوب القهوة وتقف أمام شرفة من داخل المستشفى الذي تعالج فيه في تركيا عقب تعرضها لحادث سير مروع منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وأدّى إلى إصابتها بجروح خطيرة وجسيمة.

 

وعلقت ريتا على الصورة بالقول: "نافذتي اليومية على الحياة.. صباح الخير".

 

 

ونشرت ريتا مؤخرا تسجيلا صوتيا ووجهت فيه كلمة شكر مقتضبة لجمهورها وزملائها في الوسط الفني والقائمين على شركات الإنتاج التي تتعامل معها.

 

وقالت: "اليوم أول مرة وقفت على إجريِّ، اليوم أول مرة طلع صوتي بشكل إقدر اتواصل معكم، فما تأخرت أبداً لأن بعرف قديه محبتكم كبيرة وقديه صليتولي وقديه بعتوا لي رسائل على التلفون". وأوضحت أنّ الحادث غيّر حياتها وباتت تعتبره نقطة تحوّل قد يؤدي إلى "ولادة ريتا جديدة"، كاشفةً أنها لا تزال قيد المراقبة الطبية، مشددةً على ضرورة الحفاظ على الإيجابية والقوة الداخلية والإيمان بالحياة.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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