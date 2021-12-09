فنون ومشاهير

مفاجأة من العيار الثقيل: الإعلامية اللبنانية ستقف أمام طليقها في أول عمل درامي لها (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:30
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أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى "مفاجأة" من العيار الثقيل بعدما كشفت عن دخولها مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة في أول ظهور لها كممثلة في الدراما المصرية.

 

وأعلنت موسى عن مشاركتها في المسلسل المصري "الحرير المخملي"، الذي يعد أول نشاط لها عقب أزمة طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعية الفترة الماضية، والذي يشارك ضمن أبطاله زوجها السابق النجم مصطفى فهمي، وتقدم شخصية سيدة أعمال فاسدة، حيث صورت مشاهدها قبل انفصالها عن زوجها.

 

ونشرت فاتن فيديو لأحد مشاهدها في المسلسل وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائماً وأبداً".

 

وتابعت: "أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر، مسلسل الحرير المخملي، إخراج أحمد حسن".

A post shared by Faten Moussa فاتن موسى (@fatenmoussafahmi)


 
 

وأكملت : "دعواتكم وإن شاء الله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية".

 

يذكر أن أزمة طلاق فاتن موسى ومصطفى فهمي انتقلت الفترة الماضية من على صفحات المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا إلى محاضر النيابة وساحات القضاء، بعدما اتهم كل واحد منهما الآخر بالتعدي عليه بالسب والبلطجة في حقه.

 

 

المصدر: لها
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