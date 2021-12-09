إيمي سمير غانم تتذكر والدها برسالة حزينة (صورة)

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم وجهت من خلالها رسالة إليه.وكتبت إيمي قائلة: "بحبك لآخر يوم في عمري.. يا أحلا ضحكة وأطيب راجل، ربنا يغفر لك يا رب".