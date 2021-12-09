فنون ومشاهير

إيمي سمير غانم تتذكر والدها برسالة حزينة (صورة)

Lebanon 24
09-12-2021 | 11:00
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نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم وجهت من خلالها رسالة إليه.

وكتبت إيمي قائلة: "بحبك لآخر يوم في عمري.. يا أحلا ضحكة وأطيب راجل، ربنا يغفر لك يا رب".

المصدر: لها
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ايمي سمير غانم

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