بعد معلومات عن تدهور حالتها.. صورة تكشف الوضع الصحي للفنانة أنطوانيت نجيب

حرصت النجمة السورية هبة نور على زيارة الفنانة أنطوانيت نجيب في المستشفى، والذي أُدخلت إليه إثر وعكة صحية ألمّت بها.



وكشفت نور لمتابعيها عن تحسّن صحة نجيب، فنشرت صورة جمعتهما عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "أنطوانيت نجيب... الحمدلله عالسلامة يا حبيبة قلبي أنتي".





