فنون ومشاهير

الموت يؤلم الإعلامية الشهيرة في والدتها.. ولهذا السبب لم تحضر الجنازة

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:40
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أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، عن وفاة والدتها، وذلك من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك".

وكتبت المنيري، تقول: قلبي موجوع حزينة جداً مكسورة.. توفيت ماما منذ قليل وللأسف، أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض". وأضافت: بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة دعواتكم معنا نفسي أكون معها بأي طريقة.. يا رب".

وكانت شافكي المنيري قد كشفت عن الكثير من تفاصيل حياها مع زوجها الراحل الفنان ممدوح عبدالعليم، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "لدي أقوال أخرى"، حيث قالت إن زوجها ظلم لأنه مثل جيلاً ضيقت عليه فرص العمل الفني.

المصدر: لها
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