ممثلة لبنانية شهيرة "ع بواب السفارات"... وهذا ما قالته (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أظهرت فيه بعض المواطنين الذين يقفون أمام سفارة في بيروت.



وعلقت على الفيديو قائلة: "هيدا اللبناني ع بواب السفارات، مشهد عادي".