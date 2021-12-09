فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة "ع بواب السفارات"... وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
09-12-2021 | 12:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أظهرت فيه بعض المواطنين الذين يقفون أمام سفارة في بيروت.

وعلقت على الفيديو قائلة: "هيدا اللبناني ع بواب السفارات، مشهد عادي".
 
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انستغرام

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