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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية شهيرة "ع بواب السفارات"... وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
09-12-2021
|
12:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أظهرت فيه بعض المواطنين الذين يقفون أمام سفارة في بيروت.
وعلقت على الفيديو قائلة: "هيدا اللبناني ع بواب السفارات، مشهد عادي".
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