فنون ومشاهير

زوجة يزن السيد تكشف سر "منشور" الطلاق

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:18
A-
A+
Doc-P-895384-637747140434470957.jpg
Doc-P-895384-637747140434470957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت لمى الرهونجي زوجة الفنان السوري يزن السيد عن الأسباب التي دفعتها لإعلان طلاقها من زوجها من خلال منشور عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قبل مدة والذي أثار جدلاً واسعاً قبل ان تقوم لمى بحذفه وتؤكد انها فعلت ذلك في لحظة غضب كونها كانت على خلاف مع يزن في تلك اللحظة.

وفي توضيح للقصة قالت لمى في حديث لبرنامج "ET بالعربي" أنها اختلفت مع يزن لأنه لم يرد على اتصالها حيث كانت تعلم أنه سيخرج للسهر مع أصدقائه كونه موجوداً خارج البلد وأنها نشرت المنشور على أساس أن تخصصه فقط هو بالمنشور كصديق مقرب مع حذف بقية الأصدقاء المقربين".

وأضافت لمى: "لكن لم أنتبه أن المنشور بقي لكل الأصدقاء المقربين وانتشر بسرعة عبر السوشال ميديا".
 
وأوضحت لمى ان هدفها كان تهديد يزن بانه إن لم يرد على اتصالها ستقوم بجعل المنشور عاماً يراه الجميع.

بدوره يزن اوضح أنه تلقى الخبر من الجوال بعد كثرة الاتصالات والرسائل التي وردته.

وكان منشور لمى قد أثار الكثير من الجدل عبر السوشال ميديا حول سبب الطلاق قبل أن تقوم بحذفه وتوضح السبب.
المصدر: سيدتي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2021-12-10
01:00 | 2021-12-10
16:00 | 2021-12-09
14:47 | 2021-12-09
14:00 | 2021-12-09
13:10 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website