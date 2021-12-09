زوجة يزن السيد تكشف سر "منشور" الطلاق

كشفت لمى الرهونجي زوجة الفنان السوري يزن السيد عن الأسباب التي دفعتها لإعلان طلاقها من زوجها من خلال منشور عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قبل مدة والذي أثار جدلاً واسعاً قبل ان تقوم لمى بحذفه وتؤكد انها فعلت ذلك في لحظة غضب كونها كانت على خلاف مع يزن في تلك اللحظة.وفي توضيح للقصة قالت لمى في حديث لبرنامج "ET بالعربي" أنها اختلفت مع يزن لأنه لم يرد على اتصالها حيث كانت تعلم أنه سيخرج للسهر مع أصدقائه كونه موجوداً خارج البلد وأنها نشرت المنشور على أساس أن تخصصه فقط هو بالمنشور كصديق مقرب مع حذف بقية الأصدقاء المقربين".وأضافت لمى: "لكن لم أنتبه أن المنشور بقي لكل الأصدقاء المقربين وانتشر بسرعة عبر السوشال ميديا".