فنون ومشاهير

وائل عبد العزيز منزعج من شقيقته لهذا السبب!

Lebanon 24
10-12-2021 | 02:00
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عبر الفنان وائل عبد العزيز عن إنزعاجه واستيائه من شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب عدم ذكرها لإسمه ضمن الأشخاص الذين وقفوا بجوارها في أزمتها الصحية الأخيرة بالرغم من تواجده وزيارته لها بالمستشفى لمدة شهر.

حلت ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي وتحدثت خلال اللقاء عن الأشخاص الذين لازموها منذ دخولها المستشفى وهم زوجها الفنان أحمد العوضي وإبنتها ياسمين، وشقيقها الأكبر شريف وصديقتها نيفين  ووجهت لهم الشكر ولكل من دعمها ودعا لها في هذا الوقت.
 
بينما لم تذكر ياسمين عبد العزيز خلال حديثها شقيقها وائل عبد العزيز .. وعلق الأخير على ذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنا صورة له خلال تواجده بالمستشفى.
 
وكتب وائل في تعليقه على الصورة : "قعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم.. أنا اصلا مش مهم.. المهم إن انتي قومتي بالسلامة واتطمنت عليكي" .. ثم حذف بعد ذلك المنشور وكتب في منشور آخر له : "هنعيش تحت أي ظروف" .
المصدر: تركيا الآن
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