تصريح مفاجئ من هاني شاكر حول مهرجانات السعودية: كنت سأمنعها

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن قراره بمنع تقديم أغاني المهرجانات في الحفلات العلنية في مصر خلال حلوله ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس".قال هاني شاكر: "تبقى كارثة لو تم اعتماد لون المهرجانات الشعبية كلغة سائدة في العالم، ويوم القيامة قرب، مع احترامي للمهرجانات واللي بيحبوها ولكن مينفعش إن الصورة عن الفن المصري متاخدة من مطربي المهرجانات الشعبية".وتابع هاني شاكر: لو عندي السُلطة، كان زماني مانع مطربين المهرجانات من الغناء في المملكة العربية السعودية، مش مصر بس.يذكر أنه بعد قرار هاني شاكر بإيقاف حمو بيكا وحسن شاكوش، أحيا الثنائي بصحبة عمر كمال حفلا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض المقام حاليا في المملكة العربية السعودية.ولاقت مشاركة الفنان هاني شاكر في موسم الرياض جدلا واسعا من قبل بعض الفنانين في أعقاب مشاركة مطربي المهرجانات الذي منعهم من الغناء في مصر بحفلات غنائية هناك.