فنان لبناني يروي تجربة اختطافه أثناء الحرب الأهلية في لبنان (فيديو)

كشف الفنان عاصي الحلاني عن تعرضه للاختطاف وقت الحرب الأهلية في لبنان.أوضح عاصي الحلاني في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" عبر قناة dmc، أن التجربة كانت قاسية للغاية، خاصة أن عمره وقتها لم يتجاوز الـ16 عاما.أضاف أنه كان متواجد في الجبل مع أحد أصدقائه، وأثناء عودتهما إلى بيروت في فجر اليوم التالي، أستوقفهما أحد الأشخاص على الطريق عند حاجز أمني، وسألهما عن بطاقات الهوية.تابع عاصي الحلاني أنه ظل محتجزا لمدة 24 ساعة دون أن يعرف أهله عما يحدث له، حيث ظنوا أنه لم يغادر الجبل، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب من أحد المسلحين الذي كان يسأله عن انتماءه الحزبي.أشار إلى أنه كان مكبلا بأصفاد حديدية ضيقة، وهو ما كان يدفعه للبكاء من شدة الألم، وبعد يوم تم اقتياده إلى مكتب المسؤول عن الجماعة التي اختطفته، وحاول أن يشكو له سوء المعاملة، لكنه هدده بإعادته إلى محبسه مرة أخرى.أكد عاصي الحلاني أن تلك الفترة كانت الأسوأ في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أنه يعتبر الطائفية جرثومة تفسد أي مجتمع، وهو ما يجعله يشعر بالقلق حين يستمع إلى الشباب في الوقت الراهن يتحدثون عن الأحزاب والانتماءات الطائفية.