فنون ومشاهير

داخل "المول"... تعرض هذه الفنانة الى السرقة

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:00
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تحقق النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، مع المتهمة بسرقة حقيبة الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات بمدينة الشيخ زايد المصرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كما وجهت النيابة للمتهمة تهمة السرقة، وواجهتها بكاميرات المراقبة وأصدرت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكان مباحث بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجارى بالشيخ زايد، وبالتحري والفحص تبين لرجال المباحث أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها  بحوزتها المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
(موقع مبتدأ)

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