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فنون ومشاهير
ما هو جديد نجوى كرم للعام 2022؟
Lebanon 24
10-12-2021
|
04:00
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قبل أسبوعين، أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم "فلتر" كنوع من التطبيق السريع يؤرخ أغنياتها منذ البدايات وحتى اليوم، واستطاع هذا التطبيق أن يحظى بمتابعة كبيرة، إذ تفاعل معه المتابعون على صفحة تويتر كثيراً، وأعادت كرم نشر كل المتابعين الذين تناقلوا التطبيق واستمعوا لأغنيات كرم المفضلة لديهم.
يأتي ذلك بعد نجاح كبير حققته كرم بُعيد إصدار أغنيتين "مغرومة" و"ساحر قلوب" نهاية الصيف الماضي، والمعروف أن الاغنيتين صورتهما كرم مع المخرج هاس غدار وكانا من إنتاج شركة روتانا قبل مشاركتها أخيراً في حفل أقيم في مدينة دبي.
نجوى كرم تحضر لجديد غنائي لكنها لن تصدره قبل نهاية العام الحالي الذي ستستقبله في دولة الامارات العربية المتحدة ليلة رأس السنة، وتغادر بعدها بوقت قليل إلى الولايات المتحدة الأميركية في جولة ستشمل مجموعة من الولايات الأميركية بعد غياب حوالي سنتين بسبب توقف النشاطات وانتشار فيروس كورونا.
المصدر: نواعم
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