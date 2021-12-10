بعد الطيار الموقوف.. محمد رمضان يلتقط الصور مع ثلاثة طيارين والجمهور يحذّر





وظهر رمضان في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وهو يجلس بجوار ثلاثة طيارين ويرفع شعار "نمر وان". لم تمضِ شهور قليلة على رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، بطل الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، حتى أثار الأخير الجدل من جديد بالتقاط صور تذكارية من داخل طائرة خاصة مع ثلاثة طيارين جدد خلال سفره إلى بغداد.وظهر رمضان في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وهو يجلس بجوار ثلاثة طيارين ويرفع شعار "نمر وان".







وانهالت عليه التعليقات من محبيه ومتابعيه، حيث أشاد البعض بإطلالة رمضان، واستعاد البعض الآخر ذكريات الطيار المتوفّى أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان معه داخل "كابينة" الطائرة، محذّرين من تكرار نفس الأزمة مع الطيارين الثلاثة.





وكانت محكمة النقض قد أسدلت الستار على أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، وقضت بأحقية عائلة أشرف أبو اليسر في الحصول على ستة ملايين جنيه؛ تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".