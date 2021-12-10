فنان شهير "يزف" أصالة في موسم الرياض

أحيا الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاً غنائياً جماهرياً في حفلات "ليالي أوايسس" في موسم الرياض برفقة الفنانة أصالة، وقدم مفاجأته الكبيرة المفرحة، عندما فاجأة أصالة وزوجها فائق حسن الجالس بين الحضور، وزفهما على المسرح، وقال في زفتهما: "مبروك عليك بنت الحلال.. مبروك عليك "أصالة" ملكة جمال.. حلوة وأميرة وترضى بحصيرة"، وسط فرحة وصيحات الجمهور الفرحة بهذه اللفتة الجميلة والمفاجئة من فؤاد إلى أصالة.وقدم فؤاد بعدها "دويتو" مع أصالة، بدأها بأغنيتها "ذاك الغبي" ثم أديا موالاً وأغنية "يا منيتي"، وهي من مفاجآت الحفل الكبير الذي نظمته "العالمية" بالتعاون مع "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية.وأكمل بعد ذلك فؤاد عبد الواحد وصلته الغنائية برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل الجمهور مع أغنياته الذي اختارها من أرشيفه القديم والجديد، متنقلاً في أجواء قلب الصحراء شمال مدينة الرياض الباردة "أوايسس"، بين مطالبات الجمهور من أغنياته، حيث لبى معظمها من الأغنيات الذي أعدها مع فرقته الموسيقية، ليترك ذكرى جميلة مفرحة في ذاكرته وذاكرة الجمهور الكبير الحاضر.وشكر فؤاد في خلال الحفل الشركة العالمية على التنظيم الرائع، وللهيئة العامة للترفيه على تسخير كل الإمكانيات لنجاح الحفلات في موسم الرياض، ولشركة "تيونز اريبيا" على إدارة تنظيم الفنانين، ليوجه شكره الكبير للجمهور الذي دائماً يشاركه الفرحة في حفلاته الغنائية في السعودية وخارجها.