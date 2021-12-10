بعد مشاهد القبلة والانتقاد.. كنده حنا تنشر مقطع فيديو "مخيف" من الإفطار الأخير وتحذفه لاحقًا

نشرت الفنانة السورية كنده حنا عبر حسابها على "انستغرام" مقطع فيديو من كواليس فيلم "الإفطار الأخير" الذي عرضها سابقًا لهجوم كبير بسبب مشهد القبلة الذي جمعها بالفنان عبد المنعم عمايري.



واختارت حنا نشر فيديو مشهد الوفاة حيث تكون مضرجة بالدماء ومستلقية على الأرض بعد مقتل الشخصية إثر وقوع قذيفة هاون على المنزل وكتبت في تعليقها: "كواليس فيلم الافطار الأخير إخراج عبد اللطيف عبدالحميد.. ونحنا عم نصور هاد المشهد ضليت على الأرض وقت طويل والمشهد صعب.. ياخذ منا وقت تحضير طويل.. كل الوقت بقلبي عم أقول ما اصعب شعور الناس الي فقدت حد عزيز.. وبدون اي سبب وهي قاعدة ببيتها وكل شي بتعرفوا انه بيتها امان.. فجاة بتغير الواقع وبصير بيتك المكان الاخطر عليك.. يارب يعم السلام بكل مكان وترجع سورية احلى".

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إلا ان الفنانة السورية حذفت المنشور لاحقًا دون معرفة السبب، واعتبر البعض ان هذه كانت طريقتها لإيصال رسالة للجمهور تقول فيها إن الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد الصعبة والرسائل المهمة التي يجب التركيز عليها بدلًا من القبلة التي لاقت انتقادًا واسعًا، فيما اعتبر البعض الاخر ان الفيديو "مخيف".



وكانت كندة حنا قد عبرت عن استغرابها لانتقاد الناس مشهد القبلة، وقالت معلقة لماذا تعني القبلة دائمًا للمشاهد "الجنس" ولا يمكن أن تشير لهم الى الحب أو الطمأنينة. إلا ان الفنانة السورية حذفت المنشور لاحقًا دون معرفة السبب، واعتبر البعض ان هذه كانت طريقتها لإيصال رسالة للجمهور تقول فيها إن الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد الصعبة والرسائل المهمة التي يجب التركيز عليها بدلًا من القبلة التي لاقت انتقادًا واسعًا، فيما اعتبر البعض الاخر ان الفيديو "مخيف".وكانت كندة حنا قد عبرت عن استغرابها لانتقاد الناس مشهد القبلة، وقالت معلقة لماذا تعني القبلة دائمًا للمشاهد "الجنس" ولا يمكن أن تشير لهم الى الحب أو الطمأنينة.



ويروي فيلم الإفطار الأخير قصة زوجين رنده وسامي يعيشان قصة حب مميزة، وفي أحد الأيام وقبل أن يغادر سامي لعمله مثل العادة تناولا افطارهما وشعرت رنده بان هذا الافطار قد يكون الاخير لهما، لذلك تقرر توديعه بطريقة رومانسية عبر قبلة طويلة على فمه.



وبعد خروج سامي من المنزل تسقط قذيفة هاون لتفارق ياسمين الحياة ويكون الافطار الذي تناولاه سويًا وهو الأخير لهما معًا.