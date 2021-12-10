فنون ومشاهير

بعد مسيرة لاكثر من 60 عاما... وفاة فنانة شهيرة إثر جلطة دماغية

Lebanon 24
10-12-2021 | 06:02
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نعت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية الفنانة فطومة لميتي الشهيرة باسمها الفني "سلوى" التي غيّبها الموت أمس الخميس إثر جلطة دماغية حادة.

وتحمل الراحلة لقب "عميدة الأغنية الجزائرية" بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 60 عاماً.
 
 
 
المصدر: لها
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فطومة لميتي

فنانة

الجزائر

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