خبر حزين من ليليان نمري لجمهورها: "رح اشتقلكن"! (صور)

أعلنت الممثلة ليليان نمري أنها ستقوم بإغلاق صفحتها على "تيك توك" و"انستغرام" قريبا. وقالت عبر منشور عبر خاصية "ستوري" على "انستغرام" "قريبا رح سكر صفحتي وعلى تيك توك كمان، تعرفت ع أحلى وأهضم وأروع عالم، وحاملة معي ذكريات كتير مهضومة، كتير رح اشتقلكن من قلبي ورح صليلكن دايما تضلو بخير، وما تنسوا ولا لحظة اني بحبكن لتخلص الدني".

وقد أحزن القرار الذي اتخذته نمري متابعيها، ما دفعها لنشر صورة ثانية، أعلنت فيها عن تأجيل إغلاق صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: "خجلتوني برسائلكم الحبيبة، وغمرتوني وهلق عرفت مين فعلا بحبني، أجلت تسكير الصفحة لبعد العياد، هيك منعيّد سوا، المهم ما تزعلوا، بحبكن لتخلص الدني".