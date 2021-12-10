نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بالفستان الأسود (صور)

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، خطفت فيها الأنظار.

وظهرت نادين وقد ارتدت فستاناً قصيراً وضيقاً باللون الأسود، ونسقت معه بلايزر باللون الأسود أيضاً، بنقاط فضية كبيرة، وانتعلت حذاء صيفياً ناعماً جداً.