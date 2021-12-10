فنون ومشاهير

حالة من الذهول لدى المتابعين...شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها (صورة)

Lebanon 24
10-12-2021 | 13:27
A-
A+
Doc-P-895673-637747652075372412.jpg
Doc-P-895673-637747652075372412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجمة شيرين عبدالوهاب وهي بصحبة متعهد الحفلات يوسف دندش. وظهرت شيرين وهي "حالقة شعرها" بالكامل، ما شكل حالة ذهول لدى المتابعين.

وكانت شيرين أعلنت خلال الأيام الماضية، عن انفصالها رسميًّا عن زوجها حسام حبيب، وذلك بعد تداول خبر طلاقها بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-10
14:30 | 2021-12-10
14:09 | 2021-12-10
14:00 | 2021-12-10
13:38 | 2021-12-10
12:58 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website