حالة من الذهول لدى المتابعين...شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجمة شيرين عبدالوهاب وهي بصحبة متعهد الحفلات يوسف دندش. وظهرت شيرين وهي "حالقة شعرها" بالكامل، ما شكل حالة ذهول لدى المتابعين.



وكانت شيرين أعلنت خلال الأيام الماضية، عن انفصالها رسميًّا عن زوجها حسام حبيب، وذلك بعد تداول خبر طلاقها بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.