هاندا أرتشيل بإطلالة مثيرة باللوك الكاجول! (صورة)

شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة مثيرة مع متابعيها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقد التقطت هاندا الصورة من أمام المرآة وهي جالسة بلوك كاجول وبوضعية اعتبرها المتابعون مثيرة.