فنون ومشاهير

هاندا أرتشيل بإطلالة مثيرة باللوك الكاجول! (صورة)

Lebanon 24
10-12-2021 | 14:09
A-
A+
Doc-P-895682-637747675748739889.jpg
Doc-P-895682-637747675748739889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة مثيرة مع متابعيها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وقد التقطت هاندا الصورة من أمام المرآة وهي جالسة بلوك كاجول وبوضعية اعتبرها المتابعون مثيرة.
 
مواضيع ذات صلة
موديز: التضخم في تركيا سيتجاوز 25% والناتج الإجمالي سيتراجع العام القادم
lebanon 24
11/12/2021 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لحادث سير مروع في تركيا.. أول صورة لريتا حرب من داخل المستشفى
lebanon 24
11/12/2021 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستفعل كل ما يلزم لتوطيد العلاقة مع دول الخليج
lebanon 24
11/12/2021 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يشدد على أن تركيا عازمة على "بذل ما يلزم" لتوطيد العلاقات مع دول الخليج (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/12/2021 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24

هاندا أرتشيل

تركيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-10
14:30 | 2021-12-10
14:00 | 2021-12-10
13:38 | 2021-12-10
13:27 | 2021-12-10
12:58 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website