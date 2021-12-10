خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح ممثلًا مصريًّا شهيرًا (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل المصري كريم عبد العزيز تعود لمرحلة طفولته، وذلك من إحدى الأعمال التمثيلية القديمة التي شارك بها.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا إلى أن ملامحه ما زالت كما هي رغم مرور سنوات طويلة على هذه الصورة.