فنون ومشاهير

حقائق يكشفها للمرة الأولى.. وليد عبود يروي أصعب اللحظات التي تأثر بها

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Lebanon 24
11-12-2021 | 13:08
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حلّ الإعلامي اللبناني وليد عبّود ضيفاً في برنامج "تجربتي" على شاشة الآن، ليروي تفاصيل خبرة امتدت على مدى 41 عاماً في مجال الكلمة والصورة وعالم الأضواء.
 
بدأ عبود مسيرته في مؤسسة "دار الصياد" في العام 1980، وعن تلك الانطلاقة، قال: "آنذاك لم يكن في طموحاتي وتطلعاتي أن يكون مستقبلي في عالم إلإعلام أو الصحافة. الصعوبات في تلك الفترة كانت كثيرة نظراً للظروف القاسية التي كان لبنان يمر فيها من حروب واقتتال، بمعنى صراعات في لبنان وصراعات عليه".
 
وأردف: "تلك الظروف الصعبة جعلتني أغوص أكثر في عالم الصحافة والسياسة والكتابة السياسية، ومع الوقت بدأت التجربة تقترب من عالم التلفزيون بالتوازي مع الصحافة الكتوبة".
 
لحظات صعبة عاشها الاعلامي وليد عبّود
 
وعن اللحظات الصعبة والمؤثّرة خلال عمله، يقول عبود: "عشت لحظات صعبة جدّاً خلال العمل، منها عندما حصل إشكال داخل الاستديو بين ضيفين، وفي تلك الحقلة كان هناك كلام يتخطّى المحرمات وصولاً إلى التراشق المياه ومحاولة العراك، ذلك كان من أصعب اللحظات خلال فترة العمل، فالمقدم يتوقع كلّ شيء لكنه لا يتوقع أن يتطور الشجار إلى العراك".
 
لقراءة المقال كاملاً ومشاهدة فيديو مقابلة عبّود.. إضغط هنا

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