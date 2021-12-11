فنون ومشاهير

بعد ظهورها حليقة الرأس... شيرين عبد الوهاب: لا تقولولي شعر وكوافير وهم (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2021 | 08:00
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أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها بعد غياب، إلا أنها اعتلت المسرح في حفلها في الإمارات حليقة الرأس، ما أشعل موجة من التصفيق بين الجمهور الذي أتى للقائها أمس في أبو ظبي.

 

لكن شيرين التي استشعرت صدمة محبيها، أرادت التخفيف على ما يبدو من وطأة المظهر الجديد، فراحت تمازح الجمهور قائلة: "إيه رأيك من بعد الجوازة التانية؟!!" في إشارة إلى طلاقها مؤخرا من حسام حبيب.

 

كما استدارت وخاطبت الموسيقيين قائلة: "لا تقولولي شعر ولا كوافير ولا هم بقى". وأضافت "ما فيش أحسن من كدا.. احساس حلو قوي".

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

المصدر: العربية
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