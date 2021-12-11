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فنون ومشاهير
هاني شاكر يعتزل منصب النقيب "تعبت"... من يرشح بعده؟
Lebanon 24
11-12-2021
|
16:00
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أكد الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات نقابة المهن الموسيقية مضيفاً: "طبعاً عند قراري ودي أخر فترة بالنسبة لي لأني تعبت"، لافتًا الإنتباه الى أنه بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها نصحه الأطباء بالابتعاد عن الانفعال والمشكلات التي قد تسبب له الحزن.
وأوضح هاني شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيكمل هذه الفترة في النقابة وسيكتفي بفترتين كنقيب للمهن الموسيقية.
وأعرب هاني شاكر عن أمنيته بأن يخلفه الموسيقار أمير عبدالمجيد في منصب نقيب المهن الموسيقية، قائلاً: "كتير ممكن يخلفوني وأتمنى الموسيقار الجميل أمير عبدالمجيد يبقى نقيب، وممكن جدا يبقى مش في باله الموضوع ده وأتمنى النقيب الجديد يكون وجه جديد".
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