فنون ومشاهير

وصيفة ملكة جمال لبنان بغاية الاثارة على البحر... مايوه و"تاتو" أسفل بطنها! (صورة)

Lebanon 24
12-12-2021 | 02:10
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها على البحر في دبي. ولبست "مايوه" مثير، أظهر "التاتو" في أسفل بطنها.
 
 
 
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ميرا طفيلي

مايوه

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