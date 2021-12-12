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فنون ومشاهير
وصيفة ملكة جمال لبنان بغاية الاثارة على البحر... مايوه و"تاتو" أسفل بطنها! (صورة)
Lebanon 24
12-12-2021
|
02:10
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها على البحر في دبي. ولبست "مايوه" مثير، أظهر "التاتو" في أسفل بطنها.
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