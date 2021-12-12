وصيفة ملكة جمال لبنان بغاية الاثارة على البحر... مايوه و"تاتو" أسفل بطنها! (صورة)

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها على البحر في دبي. ولبست "مايوه" مثير، أظهر "التاتو" في أسفل بطنها.