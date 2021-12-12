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فنون ومشاهير
الشاب خالد يسبب أزمة بين الجزائر والمغرب... ما السبب؟
Lebanon 24
12-12-2021
|
11:00
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية للنجم الجزائري الشاب خالد، تدعم المنتخب المغربي في منافسة كأس العرب، الأمر الذي أثار موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بسبب التوتر الحاصل بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وشارك الكثيرون أغنية للشباب خالد تشج المنتخب المغربي، وأشاروا في التعليقات إلى أن هذه الأغنية هي أغنية جديدة أطلقها النجم الجزائري دعما للفريق المغربي، بالتزامن مع المباراة الحاسمة التي تجمع فريقي البلدين اليوم.
وأطلق المغردون على الأغنية اسم "المغرب للأبد" حيث تغنى فيها النجم الجزائري الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة "كأس العرب"، على حد زعمهم.
وطالب بعض المعلقين والناشطين في منشوراتهم بمحاكمة الشاب خالد بسبب الأغنية، مشيرين إلى أن الأغنية من كلمات وإنتاج مصعب المغربي.
وبحسب موقع "أوراس"، فإن الأغنية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، حيث أطلق الشاب خالد الأغنية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019.
لكن الأغنية كانت قد أثارت جدلا أيضا عند تاريخ إطلاقها قبل عامين، حيث استغرب الكثيرون دعمه منتخب المغرب وليس منتخب بلاده.
المصدر:
سبوتنيك
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