جدل على "تويتر" بين منى أبو حمزة وخطيبة شقيقها: "مش رح ردّ كرمال خيي"!

غرّدت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":



على أمل ما يتغيّر شي، لأن ناوية آخد العيلة وأعمل غزو لضيعة ربيع أبو علوان لنلعب بالتلج، بما إنو شكلو التلج مش ناوي يوصل ع ضيعتي السنة ومنى أبو حمزة، اذا بدك بسمحلك ترافقينا". "الزميل جو القارح وعدني مبارح انو (اذا ما تغير شي) الاحد اللي جايي بتتلج على ارتفاع ١٢٠٠-١٣٠٠.على أمل ما يتغيّر شي، لأن ناوية آخد العيلة وأعمل غزو لضيعة ربيع أبو علوان لنلعب بالتلج، بما إنو شكلو التلج مش ناوي يوصل ع ضيعتي السنة ومنى أبو حمزة، اذا بدك بسمحلك ترافقينا".

فرّدت الاعلامية منى أبو حمزة على بو خزام، وقالت: "اتفضلوا هيد أكبر تأكيد على مثل: "ما صرله بالقصر إلا من امبارح العصر".

فأجابت بو خزام: "عم لاحظ انك ما بتوعي بكير غير لمّا كون برّات لبنان ونهار اللي بكون عايزتك بشي بتغطسي بالنومة". لترد أبو حمزة على خطيبة شقيقها "مش رح ردّ كرمال سعادة خيي".