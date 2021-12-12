فنون ومشاهير

جدل على "تويتر" بين منى أبو حمزة وخطيبة شقيقها: "مش رح ردّ كرمال خيي"!

Lebanon 24
12-12-2021 | 03:01
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غرّدت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"الزميل جو القارح وعدني مبارح انو (اذا ما تغير شي) الاحد اللي جايي بتتلج على ارتفاع ١٢٠٠-١٣٠٠. 
على أمل ما يتغيّر شي، لأن ناوية آخد العيلة وأعمل غزو لضيعة ربيع أبو علوان لنلعب بالتلج، بما إنو شكلو التلج مش ناوي يوصل ع ضيعتي السنة ومنى أبو حمزة، اذا بدك بسمحلك ترافقينا".
 
فرّدت الاعلامية منى أبو حمزة على بو خزام، وقالت: "اتفضلوا هيد أكبر تأكيد على مثل: "ما صرله بالقصر إلا من امبارح العصر".
 
فأجابت بو خزام: "عم لاحظ انك ما بتوعي بكير غير لمّا كون برّات لبنان ونهار اللي بكون عايزتك بشي بتغطسي بالنومة". لترد أبو حمزة على خطيبة شقيقها "مش رح ردّ كرمال سعادة خيي".
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