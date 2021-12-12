فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:31
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حلّ الفنان عاصي الحلاني ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدث عن تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، كاشفاً بأن اسمه الحقيقي هو محمد، وبأن الموسيقار الراحل سيمون أسمر هو السبب في تغيير اسمه إلى عاصي، كاسم فني له.
وتحدث الحلاني عن كواليس ليلة رحيل والدته، موضحاً أنها مرت بأزمة صحية صعبة وكانت في غيبوبة، لكنه قرر الحديث معها قبل ساعات من وفاتها وبالفعل تجاوبت معه وأدمعت عيناها، وتوفيت في صباح اليوم التالي.
وعن أغنية "باب عم يبكي" التي أطلقها بعد رحيل والدته، أكد الحلاني أن الأغنية كانت مكتوبة قبل فترة طويلة من رحيلها، وكان مؤلفها كتبها بحزن بعدما علم بزواج حبيبته من شخص آخر، وفي أثناء تسجيل الأغنية تعرضت والدته إلى وعكة صحية ثم توفت بعدها، فقرر أن يكون كليب الأغنية عن فراق الأم.
وخلال اللقاء تحدث عن زواجه من ملكة جمال لبنان كوليت، وكشف أنه تزوج سراً لمدة عام كامل لأنه كان يشعر بالخوف من فكرة الزواج وكان يعتبره خاص، ولكن بعد حملها أعلن الخبر على الإعلام، مؤكداً أنه لم يجبر زوجته على عدم العمل بل كان قرارها لصالح العائلة.
وأضاف: "زوجتي تحملتني كثيرًا ولم تعد تطلب الطلاق كما حدث في بداية زواجنا كما أنني أعلم مدى ضرر الطلاق على الأبناء".
 
المصدر: لها
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