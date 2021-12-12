محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)

أحيا الفنان محمد رمضان أول حفل غنائي له في العراق، يوم الجمعة الماضي، حيث فاجأ الجمهور بالوصول إلى المسرح بسيارته على أنغام أغنيته "ثابت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.وظهر رمضان كعادته عاري الصدر، بجاكيت من دون قميص أسفله ليثبت أيضا أنه لا يخاف من شيء، كما عبر عن سعادته أنه متواجد في العراق فكان من طفولته يحلم بزيارتها وسعيد بالاستقبال الكبير.وخلال الحفل قام واحد من الجمهور بإرسال ساعة كهدية منه للنجم المصري، فوقف وسأل من أرسل له هذه الساعة، لتنهال عليه الساعات والهدايا، فقال: "كتير يا شباب، وإحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب دلوقتي بنتحدف بساعات أوديمار".وأطل رمضان بأكثر من لوك خلال الحفل، وفي كل مرة كان عاري الصدر، فارتدى معطق طويل من الفرو، ومرة أخرى مع جاكيت جينز، ثم جاكيت لامع.