فنون ومشاهير

بعد إصابته بورم حميد.. ممثل لبناني يفاجىء الجمهور بظهوره مرتدياً القناع على المسرح (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 08:55
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شارك الممثل غابي حويك في حفل "Smile for a Better Lebanon" الذي أقامه الدكتور أنطوني فاخوري وحضره عدد كبير من نجوم الكوميديا.
وقدّم غابي على المسرح "ستاند أب كوميدي" حيث فاجئ الحضور بإطلالة إرتدى فيها قناعا غطّى نصف وجهه حيث كشف عن خضوعه إلى عمليّة جراحية دقيقة في رأسه إستخلص فيها ورماً حميداً.
 
وأشار غابي أمام الحضور أنه إكتشف عن طريق الصدفة ورماً حميداً في رأسه وبدأ ينمو بوتيرة سريعة جداً فخضع لعملية جراحية دامت لعشر ساعات. وأشار أنه عاش مرحلة دقيقة وكان تعرضه للشلل ممكناً موجّهاً تحيّة إلى الطبيب يوسف قمير الذي أنقذه من كارثة مقبلة. 
 
كما كشف غابي أنه مرّ بعلاقة زواج لم يكتب لها النجاح حيث عاش التجربة لثمانية أشهر فقط، قررا بعدها الانفصال بتفاهم. 
 
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خاص "لبنان 24"

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