فنون ومشاهير

لماذا تم الغاء حفل رامي عياش في أميركا؟

Lebanon 24
12-12-2021 | 16:00
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فاجأ الفنان اللبناني رامي عياش جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إلغاء حفلين من الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الأخيرة في ولايتي ميشيغين ودالاس الأميركيتين.

ونشر عياش عبر خاصية "الستوري" في حسابه على انستغرام بياناً رسمياً صادراً عن مكتبه الإعلامي أكد من خلاله أنه لن يقوم بالسفر إلى ولاية هيوستن، كما أنه اضطر لإلغاء الحفلين القادمين بسبب قلة كفاءة المتعهدين وعدم التزامهم على حد وصفه، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أسمائهم قريباً.

وكتب النجم اللبناني: "مكتب إدارة الفنان رامي عياش.. وددنا إبلاغكم عن تعذر السفر من ولاية هيوستن إلى ولايتي ميشيغين ودالاس واضطررنا لإلغاء الحفلات المقررة بسبب عدم التزام المتعهدين في الإجراءات والتعامل وسنعلن عن أسمائهم لاحقاً".
وجاء في البيان أن عياش حزين لعدم قدرته على لقاء جمهوره، إلا أن حفله المقبل سيكون في ولاية لوس أنجلوس، فكتبت: "وبالتالي يؤسفنا أنه لن يتمكن الفنان من اللقاء بأحبائه ومن ينتظرون الحفلات وسنبقى على موعدنا في حفلة لوس أنجلوس".
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