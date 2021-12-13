فنون ومشاهير

ما هي حقيقة مشاركة زوج نيلي كريم بمسلسلها في رمضان 2022؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:00
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طُرحت خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول حقيقة أن يجمع عمل فني في رمضان 2022 بين الفنانة نيلي كريم وزوجها هشام عاشور لأول مرة، وكانت نيلي كريم قد حسمت الجدل حول هذا الأمر خلال تصريحات لها في مقابلة مع "إي تي بالعربي". 


وفي التفاصيل، قالت نيلي أن زوجها هشام عاشور سيشارك في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد، كما أنه شارك الموسم الماضي في مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا، وأضافت أنه لن يشارك معها في مسلسلها المقبل في رمضان 2022 والذي يحمل اسم "أحوال شخصية". 
 
وتابعت أن زوجها هشام عاشور كانت له أعمال فنية وتمثيلية في أميركا قبل عودته لمصر، ولديه وكالة في أميركا، وكانت قد ذكرت هذه التفاصيل بسبب أن بعض الناس اعتقدوا أنه يمثل لأول مرة ولكنه في حقيقة الأمر كان يعمل بالتمثيل من قبل. 
المصدر: البوابة
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