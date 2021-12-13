فنون ومشاهير

بنصف مليار دقيقة.. عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعًا في 2021

Lebanon 24
13-12-2021 | 03:00
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تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.
 
وفي تجربة هي الأولى له أتاح التطبيق معرفة أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام وليس عدد مرات الاستماع للأغاني، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذائقة المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لعمرو دياب الذي تصدر قوائم الاستماع عبر التطبيق في العام الماضي أيضًا وفقًا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.

وجاء في المركز الثاني محمد حماقي محققًا 244 مليون دقيقة، فيما احتل المركز الثالث الرابر «ويجز» بـ 155 مليون دقيقة، وجاءت في المركز الرابع «جارة القمر» الفنانة الكبيرة فيروز محققة 141 مليون دقيقة استماع.

ودخلت بعض الأسماء لأول مرة قائمة التوب 10 الأعلى استماعًا في «أنغامي»، مثل تامر حسني الذي جاء في المركز الخامس بـ 133 مليون دقيقة، وفي المركز السادس جاء رامي صبري بـ 126 مليونًا، بينما جاء وائل كفوري في المرتبة السابعة بـ 109 ملايين، ويليه ناصيف زيتون في المركز الثامن بـ 97 مليون دقيقة، بينما جاء محمود العسيلي في المركز التاسع بـ 97 مليونًا، وأخيرا في المرتبة العاشرة نانسي عجرم بـ 93 مليونًا.

وكشف حساب دقائق الاستماع عبر التطبيق عن اهتمام الجمهور بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم وكذلك عبدالحليم حافظ رغم رحيلهما منذ ما يقرب من 50 عامًا.

فجاءت كوكب الشرق في المركز الثالث عشر محققة 84 مليون دقيقة استماع ومتفوقة على أسماء بارزة في الجيل الحالي، مثل أصالة التي حققت 72 مليون دقيقة، وأنغام بـ 52 مليون دقيقة.

كما حقق العندليب عبدالحليم حافظ 36 مليون دقيقة استماع خلال عام 2021 متفوقًا على عدد كبير من الأسماء.

وخلت قائمة التوب 10 من أسماء مؤدي المهرجانات تماما، وحتى قائمة التوب 20 لم تضم سوى حسن شاكوش الذي جاء في المركز الـ 18 حاصدًا 73 مليون دقيقة استماع فقط.
المصدر: المصري اليوم
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