صحافي لبناني يبكي لبنان مباشرة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)

تأثر الصحافي قاسم قصير عند حلوله ضيفا عبر قناة "الجديد" صباح اليوم، وبكى مباشرة على الهواء عند كلامه عن لبنان، وخصوصا بسبب الخلافات والشعارات الحزبية التي قسّمت البلاد.