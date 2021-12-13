23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
صحافي لبناني يبكي لبنان مباشرة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
13-12-2021
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأثر الصحافي قاسم قصير عند حلوله ضيفا عبر قناة "الجديد" صباح اليوم، وبكى مباشرة على الهواء عند كلامه عن لبنان، وخصوصا بسبب الخلافات والشعارات الحزبية التي قسّمت البلاد.
مواضيع ذات صلة
الدولار يواصل ارتفاعه... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
13/12/2021 16:56:43
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: المفاوضون تمكنوا من التوفيق بين أفكار إيران الجديدة والحاجة لاستمرارية المحادثات
Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: المفاوضون تمكنوا من التوفيق بين أفكار إيران الجديدة والحاجة لاستمرارية المحادثات
13/12/2021 16:56:43
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تفشي أوميكرون.. الصحة العالمية تحدد دولا رصدت المتحور الجديد
Lebanon 24
تفشي أوميكرون.. الصحة العالمية تحدد دولا رصدت المتحور الجديد
13/12/2021 16:56:43
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
Lebanon 24
خبير يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
13/12/2021 16:56:43
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم قصير
الجديد
تابع
الأكثر قراءة
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
14:02 | 2021-12-12
12/12/2021 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد من وزير الصحة عن "إغلاق البلد".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تصريح جديد من وزير الصحة عن "إغلاق البلد".. ماذا قال؟
12:19 | 2021-12-12
12/12/2021 12:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات أحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف ما حصل
Lebanon 24
آخر تطورات أحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف ما حصل
11:31 | 2021-12-12
12/12/2021 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
13:00 | 2021-12-12
12/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-12-13
ميريام فارس تستعين بطفلها الصغير للترويج لحفلها.. شاهدوا وسامته (فيديو)
06:50 | 2021-12-13
ارتدت فستاناً مرصعاً بالألماس.. عروس "اليوتيوبر" الشهير تخطف الأنظار في حفل زفافهما (فيديو)
06:48 | 2021-12-13
نجوى كرم توجّه رسالة الى البابا فرنسيس… وهذا ما طلبته منه
05:00 | 2021-12-13
ما هي حقيقة مشاركة زوج نيلي كريم بمسلسلها في رمضان 2022؟
03:00 | 2021-12-13
بنصف مليار دقيقة.. عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعًا في 2021
02:00 | 2021-12-13
أول تعليق من أسرة حسام حبيب على تصريحات شيرين
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 16:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact