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صحافي لبناني يبكي لبنان مباشرة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:40
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تأثر الصحافي قاسم قصير عند حلوله ضيفا عبر قناة "الجديد" صباح اليوم، وبكى مباشرة على الهواء عند كلامه عن لبنان، وخصوصا بسبب الخلافات والشعارات الحزبية التي قسّمت البلاد.  
 
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قاسم قصير

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