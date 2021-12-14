فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. حسام حبيب يخرج عن صمته ويتوعد شيرين عبد الوهاب ويتهمها بالخيانة! (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2021 | 00:01
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بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاقهما، كسر الفنان المصري حسام حبيب صمته، كاشفا أن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب هو خيانتها له وهدد بفضحها وفضح الرجل من دون أدنى تردد.

 

وتم تداول مقطع فيديو لحبيب يقول فيه: "إنت عشتي تجري ورا مين، ورا حد بالإسم بيقربلي ولكن بالفعل لأ ودى اللي إنت عرفتي كويس ودى اللي إنت إستغليتي كويس، ودى اللي إنت لعبتي علي كويس، انا لا بدافع عنك ولا عنو ولا ينفع أجيب إسمك ولا إسمو، أنا آسف إني بقول كدا بس هي دي الحقيقة وأنا قررت إني أقول الحقيقة".

 

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الا ان متابعين أكدوا ان هذا الفيديو قديم وكان يرد فيه حبيب على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

 

وكانت شيرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس في حفلها الأخير في الامارات وذلك بعد طلاقها من حبيب.

 

المصدر: البوابة
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