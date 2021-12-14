فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين

ردّت الإعلامية رابعة الزيات على المنتقدين بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع من مقابلتها مع المخرج السوري سيف السبيعي.

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سألت خلاله رابعة المخرج السوري إن كان الخلاف مع شقيقه بدأ قبل وفاته الأمر الذي اعتبره الجمهور غير منطقيًا.

وردّت رابعة على الموضوع بطريقة حازمة حيث نشرت الفيديو كاملًا عبر حسابها الرسمي على تويتر وقالت " لمن يهمه الأمر: يتم تداول فيديو مجتزأ من مقابلتي مع سيف السبيعي يظهر أنني اسأل سؤلاً غير منطقياً! الفيديو مهضوم ومضحك لكن لمن أخذه الى ضفة التهكّم والاساءة اليكم الفيديو الكامل الذي اسأل فيه عن استمرار الخلاف العائلي بعد موت أخيه!".