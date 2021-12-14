فنون ومشاهير

مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2021 | 08:00
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حلّ الفنان المصري مصطفى فهمي، ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، حيث كشف الكثير من أسرار حياته الشخصية والفنية، وتحدث عن أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، والتي وصفها بأنها امرأة تعشق الشهرة.

وأكد فهمي أنه حاول التفاهم مع زوجته على الطلاق ودّياً قبل عام ونصف العام، ولكنها رفضت فقرر الاستعانة بشقيقها الذي رفض التدخل بينهما، ليستعين بعدها بوالدها بعد مضي 7 أشهر أخرى للمساعدة في إجراءات الطلاق، ولكنه هو أيضاً رفض التدخل لأنهما ناضجان بشكل كافٍ، وطلب منهما إنهاء الأمر بهدوء وعدم السماح لأحد بالتدخّل بينهما.

وخلال اللقاء، تم عرض الرسائل الصوتية التي تؤكد صحة كلام النجم المصري الذي أوضح أنه "طلّق فاتن غيابياً وهي موجودة في لبنان كي تساندها عائلتها وتقف إلى جانبها في محنتها".
 
وعن أسباب انفصاله عن فاتن موسى، قال: "أنا أتحمل كل ما يُقال عني على السوشيل ميديا، ولكن أؤكد انني لم اقل اي شي يمس بسمعتها. فاتن اخذت الشقة بطريقة غير جيدة، ووضعت حراس لمدة 12 يوما امام باب الشقة. لذلك اضطررت لان استعين بحارس أمني لأحافظ على مقتنياتي الموجودة في الشقة. واليوم أعيش في فندق".
 
وتابع فهمي قائلاً: "بخاطب سيادة النائب العام الموقّر والمحترم التحقيق في القضية دي، أنا بقيت متهم بالإرهاب والبلطجة، ومهدّد أنا وولادي طول الوقت، في حد بيخطّط للهرتلة اللي بتحصل ضدي على السوشيال ميديا".

واختتم مصطفى فهمي حديثه قائلاً: "هذه سيدة تحب الشهرة، ومن يريد الشهرة ببساطة "يعمل فضيحة". وهي منذ وقت طويل كانت تقول لي إنها تريد العمل في مجال التمثيل". 
 
المصدر: لها
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