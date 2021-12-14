بينهم 4 مشاهير من لبنان.. نجوم عانوا أزمات في 2021: حوادث مميتة ووعكات

من المعروف أن الإنسان يعيش حياته بين أفراح وأحزان، ولأن الصحة من النعم التي حبانا الله بها، فمن الممكن أن تتأثر بشكل مفاجئ في أي وقت. وهذا بالتحديد ما حمله عام 2021 لبعض نجوم الفن، الذين لم يكونوا بمنأى عن تعرضهم لأزمات صحية أدت إلى نقلهم إلى المستشفى.وفي التقرير التالي من خلال "زهرة الخليج"، نرصد لكم النجوم الذين تعرضوا لأزمات صحية في العام الجاري عبر ثلاثة اتجاهات مختلفة، تتضمن تجاربهم المثيرة مع تلك الأزمات التي لن تنسى من حياتهم.ياسمين عبد العزيزفوجئ الجمهور في مصر والوطن العربي، منتصف تموز 2021، بمنشور دونه الفنان المصري أحمد العوضي، عبر حسابه في "فيسبوك"، يطلب فيه الدعاء لزوجته النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ليتبين أنها تعاني وضعاً صحياً صعباً للغاية إثر تعرضها لخطأ طبي، عندما كانت تجري عملية نسائية جراحية لاستئصال "أكياس الشوكولاتة"، قبل أن تتعافى في 11 ايلول، بعد لجوئها للعلاج خارج البلاد.وقالت ياسمين، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، إنها دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية على يد طبيب النساء والتوليد، الذي عمل على ولادة ابنتها الأولى "ياسمين" منذ سنوات، وهي عملية عبارة عن استئصال "أكياس - شوكلت سيست على المبيض"، لكنها تعرضت لخطأ طبي عبارة عن "ثقب في القولون"، أدى إلى تسمم في الدم، ووقوعها في الأزمة المرضية طوال 3 أشهر.وائل كفوريتعرض النجم وائل كفوري، في تشرين الاول 2021، لحادث سيرٍ مروّع على طريق أوتوستراد جبيل الدولي، ونقل إلى أحد المستشفيات بمنطقة جبيل؛ ووفقاً للفحوص قد تعرض كفوري لبعض الرضوض في أنحاء متفرقة من جسده، لينجو من الموت بأعجوبة، حيث وقع الحادث حينها بسبب ارتطام سيارته بأخرى، ثم ارتطمت سيارته بعوائق إسمنتية على الطريق، ليغادر المستشفى بعدها بيومين، ويعود لعمله الفني بعدما كتب له عمر جديد.ريتا حربكان حادث ريتا حرب أكثر قسوة من حادث مواطنها وائل كفوري، إذ لايزال يتم وضعها تحت المراقبة الطبية، وذلك بعد أن نُقلت إلى المستشفى في تشرين الثاني 2021، عقب تعرضها لحادث سير وُصف بأنه "ضخم"، خلال وجودها في تركيا برفقة مدرب التمثيل بوب مكرزل، وحينها تهشمت سيارتها تماماً، وتم استدعاء الإسعاف لنقلها، ومن أصيب معها في الحادث إلى المستشفى.وقالت ريتا إنها أجرت أكثر من عملية جراحية، حيث كانت المرحلة الأولى في قدمها اليسرى، وقامت فيها بأكثر من جراحة، مضيفةً أنَّ المرحلة الثانية كانت في عملية أجرتها بوجهها، ولفتت إلى أنها مازالت تحت المراقبة الطبية للوقوف على وضعها الصحي بأمر ما لم تكشف عنه، لكنها تمنَّت ألا تلجأ للجراحة مجدداً.ماجدة الروميفي 22 من ايلول 2021، تعرضت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لوعكة صحية، وهي تقف على خشبة المسرح إثر إصابتها بـ"هبوط في ضغط الدم"، أدى إلى "إغمائها"، وذلك في افتتاحية مهرجان جرش للثقافة والفنون الأردني، الذي أقيم في المدرج الجنوبي بجرش، وحينها توقف الحفل تماماً، وغادرت المسرح لتتلقى الإسعافات الأولية التي معها استطاعت أن تعود لاستكمال الحفل وسط تفاعل الحاضرين.بسمة وهبةتعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، لأزمة صحية طارئة منعتها من استكمال حلقتها الجديدة من برنامجها "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر قناة "المحور"، وذلك في يوم 24 تشرين الثاني 2021.وتبين أن بسمة تعرضت للإغماء، خلال الفاصل الذي خرجت له عبر برنامجها، حيث أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، ونقلت إلى العناية المركزة، بعد أن خضعت لعدة فحوص على القلب، إثر اشتباه بإصابتها بذبحة صدرية.كشفت النجمة صفاء سلطان، عندما حلت ضيفة عبر برنامج "المختار" الذي يقدّمه الإعلامي باسل محرز، تفاصيل أزمتها الصحية والفترة الصعبة التي مرت بها؛ في نهاية تشرين الثاني 2021، حيث أكدت أنها أصيبت باحتشاء في عضلة الفخذ، أدى الى تعطّل وظائف بعض العضلات والأنسجة المحيطة.وتابعت الفنانة الأردنية أنها تعرضت لتلك الإصابة نتيجة الضغط والإرهاق الشديد الذي تعرضت له خلال العمل على مسلسلها الجديد، والذي ستكشف عن تفاصيله قريباً، مشددة على أنها تمكنت من تجاوز مرحلة الخطر، وأنها تتابع حالياً علاجها في المنزل.نقل الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إلى المستشفى في تموز من عام 2021، عقب تعرُّضه لأزمة صحية مفاجِئة، اضطر معها لأن يلغي حفله الغنائي الذي كان مقرراً أن يحييه على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.وظهر هاني شاكر، في مقطع فيديو من داخل المستشفى، نشره عبر حسابه في "إنستغرام "، ووجّه رسالةً لجمهوره، معتذراً لهم عن عدم حضور الحفل، مشيرًا إلى أنّه كان يرغب في مقابلتهم ويغني لهم، لكنه استيقظ على تعب شديد.وأكد شاكر أنه يجري فحوصاً طبية، حيث قرر الفريق الطبي وضعه في "العناية المركزة" تحت الملاحظة؛ بسبب معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب.نقل الفنان ربيع الأسمر، إلى المستشفى في تشرين الثاني 2021، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث حاول الأطباء إسعافه، وذلك وفق الصور التي نشرها حسابه الشخصي في "إنستغرام".وجاء نقل ربيع الأسمر إلى مستشفى الأسد في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر ربيع داخل غرفة الطوارئ، يتلقى العلاج من تلك الأزمة، ووجوده تحت الملاحظة الطبية حينها.