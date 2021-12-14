فنون ومشاهير

فنان مشهور في العناية المركزة... دخل في غيبوبة منذ 3 أيام وهذا ما كشفه ابنه عن وضعه الصحي

Lebanon 24
14-12-2021 | 06:38
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تعرض الفنان المصري الكبير، عادل الفار، لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعدما دخل في غيبوبة.

وقال شادي عادل، نجل الفار: "والدي موجود في العناية المركزة منذ 3 أيام بسبب غيبوبة، وأمر الطبيب بوضعه على آلة الأكسجين"، مشيرا إلى أنه أحيانا يفيق من الغيبوبة وتعود له مرة أخرى، طالبا الدعاء من الجمهور.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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