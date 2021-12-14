فنان شهير يوجه انتقاداً لاذعاً لمحمد رمضان.. فيديو يكشف كلاماً كثيراً

هو فنان محبوب وصاحب كاريزما، وقد تخطّت نجوميته المغرب من خلال أعماله الفنية والغنائية التي قدّمها للجمهور برفقة فنّانين عالميين، وفي فترة وجيزة، حقق النجاحات ليحجز لنفسه مكاناً بين النجوم، وأحبّه الصغار كما الكبار.. هو الفنان أحمد شوقي الذي دخل قلوب المغاربة من دون استئذان.شوقي حلّ ضيفاً في برنامج "هل تجرؤ"، فأشار إلى أّن أغنية "أحمد حبيبي آي لاف يو" فتحت أمامه باباً مهمّاً للدخول إلى عالم الفن والإنطلاق نحو النجومية، معتبراً أن النجوم العالميين الذين شارك معهم بعض الأعمال الفنية أضافت إليه تجربته خبرة مهمّة ومنحته نجاحات كبيرة، وأثبتت أنّ الفنان المغربي لا يهم أقلية عن النجوم العالميين.