كلامٌ ليزبك وهبي بعيداً عن الأخبار السياسية.. ماذا قال؟ (فيديو)

بعيداً عن الأخبار السياسية، ظهر الإعلامي يزبك وهبي في حديثٍ من نوع آخر، إذ طرح موضوعاً بارزاً يرتبط بفيروس "كورونا" الذي يهز العالم.

الموضوع الذي طرحه وهبي يعتبرُ مهماً جداً خصوصاً أن المعطيات المرتبطة به تعني جميع الناس من مختلف الشرائح.

فما هي القضية التي طرحها وهبي في حديثه؟