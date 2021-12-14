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فنون ومشاهير
كلامٌ ليزبك وهبي بعيداً عن الأخبار السياسية.. ماذا قال؟ (فيديو)
خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"
|
Lebanon 24
14-12-2021
|
15:57
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بعيداً عن الأخبار السياسية، ظهر الإعلامي يزبك وهبي في حديثٍ من نوع آخر، إذ طرح موضوعاً بارزاً يرتبط بفيروس "كورونا" الذي يهز العالم.
الموضوع الذي طرحه وهبي يعتبرُ مهماً جداً خصوصاً أن المعطيات المرتبطة به تعني جميع الناس من مختلف الشرائح.
فما هي القضية التي طرحها وهبي في حديثه؟
التفاصيل في فيديو لوهبي.. لمشاهدته: إضغط هنا
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