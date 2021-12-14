فنون ومشاهير

كلامٌ ليزبك وهبي بعيداً عن الأخبار السياسية.. ماذا قال؟ (فيديو)

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

|
Lebanon 24
14-12-2021 | 15:57
A-
A+
Doc-P-897031-637751200397091143.jpg
Doc-P-897031-637751200397091143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعيداً عن الأخبار السياسية، ظهر الإعلامي يزبك وهبي في حديثٍ من نوع آخر، إذ طرح موضوعاً بارزاً يرتبط بفيروس "كورونا" الذي يهز العالم.
 
الموضوع الذي طرحه وهبي يعتبرُ مهماً جداً خصوصاً أن المعطيات المرتبطة به تعني جميع الناس من مختلف الشرائح. 
 
فما هي القضية التي طرحها وهبي في حديثه؟
 
 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-14
14:35 | 2021-12-14
14:20 | 2021-12-14
14:00 | 2021-12-14
13:28 | 2021-12-14
13:07 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website