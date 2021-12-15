فنون ومشاهير

فيديو عن مهنة مميزة جداً في لبنان.. إعلامي بارز يتحدّث عنها بشغف (فيديو)

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Lebanon 24
15-12-2021 | 00:30
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يطمحُ الكثير من الشباب اللبنانيين إلى العمل في مجال الإعلام والصحافة، الأمر الذي يتطلب منهم مواكبة واطلاعاً على مجمل المستجدات والمعلومات والأخبار في بلدهم والعالم.
 
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المهنة تتطلبُ شغفاً بالدرجة الأولى، كما أنها تحتاج إلى مثابرة وجهد متواصلين.
 
ويسعى الكثير من الطلاب الذين يتخصصون في مجال الإعلام إلى العمل في الميدان، خصوصاً أن هذه الخطوة تعدّ في صلب عمل الإعلامي وتكشف مهاراته وقدرته على تأدية الرسالة للمشاهد.
 
وفي هذا الإطار، يُطرح سؤال أساسي: ما الذي يجعل الصحافي بالتحديد مراسلاً ميدانياً ناجحاً؟
 
الإجابة على هذا السؤال وتفاصيل أخرى مهمة عن مهنة الإعلام، يقدّمها إعلامي لبناني بارز في فيديو شيّق ورائع.. فمن هو؟
 
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