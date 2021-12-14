فنون ومشاهير

"مسرحية" .. جديد مروان خوري

Lebanon 24
14-12-2021 | 23:00
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أكثر من أغنية يلحنها حاليا الفنان مروان خوري لكل من ماجدة الرومي وكارول سماحة ونانسي عجرم وإليسا، كما انتهى من كتابة وتلحين أغنية سيؤديها بصوته وعنوانها "مسرحية".
أما على صعيد الحفلات الجماهيرية فتنتظر مروان خوري أكثر من حفلة في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
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