"مسرحية" .. جديد مروان خوري

أكثر من أغنية يلحنها حاليا الفنان مروان خوري لكل من ماجدة الرومي وكارول سماحة ونانسي عجرم وإليسا، كما انتهى من كتابة وتلحين أغنية سيؤديها بصوته وعنوانها "مسرحية".

أما على صعيد الحفلات الجماهيرية فتنتظر مروان خوري أكثر من حفلة في الإمارات العربية المتحدة وقطر.