كارمن بصيبص تستعد لعرض "عروس بيروت 3"

تنتظر الممثلة كارمن بصيص عرض الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" في منتصف شهر كانون الثاني المقبل، بعد أن تم تأجيله في شهر كانون الأول الماضي لعدم جاهزية الحلقات الـ45.وسيشهد الموسم الثالث من المسلسل الذي تقوم فيه كارمن بالبطولة إلى جانب ظافر العابدين، العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال.وكان الموسم الثاني من العمل قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه، حيث كان مقررا أن يكون الموسم الأخير من العمل.