فنون ومشاهير

أحلام تحذّر مدير أعمالها بعد مغازلتها.. وتهدّده بزوجها! (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2021 | 01:00
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو جديداً ظهرت فيه مع مدير أعمالها نايف اليوسف داخل السيارة عقب عودتهما من حفل في الرياض.

 

وبدت أحلام في الفيديو وهي تضع الحجاب وتتألق بفستان أنيق، ووثقت بعفوية حديثها مع مدير أعمالها الذي قالت فيه: "نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنّيت من قلبي... لأن صدقاً الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنّيت لها من كل قلبي"... ليقاطعها نايف ويتغزل بها: "طالعة تهبلين بالحجاب!".

 

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

وردّت أحلام على نايف مهدّدةً إياه بزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، ومازحته بالقول: "نايف ترى مبارك يسمعك، مبارك شوف نايف ويش يقول... عندكياه عندكياه".

 

وأرفقت أحلام المقطع المصوّر بتعليق طريف قالت فيه: "لو مبارك سمع نايف يا ويله" مع إيموجي لوجوه ضاحكة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على الصداقة المتينة التي تربط أحلام بمدير أعمالها وعفويتها الدائمة في التعامل مع الأمور، إضافة إلى علاقة الحب والثقة القوية بينها وبين زوجها، متمنين لها دوام الفرح والسعادة في حياتها.
المصدر: لها
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