زين العمر يرد على كلام نعيم قاسم.. هذا ما قاله

رد الفنان زين العمر على كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه :"اللي مش عاجبو لبنان المقاومة يترك البلد ويهاجر".

ونشر زين العمر عبر "تويتر" صورة لتصريح قاسم، معلقا عليها بالقول: "نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه، حاج نعيم لا انت ولا غيرك بعلمنا كيف نحنا بدنا نعيش هيدا لبنان إذا نسيت، لبنان وقف الله".

وتابع في تغريدته: "اذا حضرتك حابب تغير صورة لبنان اسمحلنا فيها ياما قبلك ناس حبّوا يجربوا ولو بقي فينا حنجرة باقيين ب لبنان ومتل ما بدنا مش على زوقك مش على ذوقك ما بغشك".