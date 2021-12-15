زين العمر يرد على كلام نعيم قاسم.. هذا ما قاله

رد الفنان زين العمر على كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه :"اللي مش عاجبو لبنان المقاومة يترك البلد ويهاجر".
ونشر زين العمر عبر "تويتر" صورة لتصريح قاسم، معلقا عليها بالقول: "نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه، حاج نعيم لا انت ولا غيرك بعلمنا كيف نحنا بدنا نعيش هيدا لبنان إذا نسيت، لبنان وقف الله".
وتابع في تغريدته: "اذا حضرتك حابب تغير صورة لبنان اسمحلنا فيها ياما قبلك ناس حبّوا يجربوا ولو بقي فينا حنجرة باقيين ب لبنان ومتل ما بدنا مش على زوقك مش على ذوقك ما بغشك".
نحن قديسون هذا الشرق وشياطينه 🇱🇧
حاج نعيم لا انت ولا غيرك بعلمنا كيف نحنا بدنا نعيش
هيدا لبنان إذا نسيت
لبنان وقف الله
واذا حضرتك حابب تغير صورة لبنان اسمحلنا فيها ياما قبلك ناس حبّوا يجربوا
ولو بقي فينا حنجرة باقيين ب لبنان ومتل ما بدنا مش على زوقك
مش على زوقك ما بغشك#zein pic.twitter.com/g89kxf8vSC
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) December 14, 2021
نحن قديسون هذا الشرق وشياطينه 🇱🇧