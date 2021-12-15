فنون ومشاهير

زين العمر يرد على كلام نعيم قاسم.. هذا ما قاله

Lebanon 24
15-12-2021 | 03:00
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رد الفنان زين العمر على كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه :"اللي مش عاجبو لبنان المقاومة يترك البلد ويهاجر".

 

ونشر زين العمر عبر "تويتر" صورة لتصريح قاسم، معلقا عليها بالقول: "نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه، حاج نعيم لا انت ولا غيرك بعلمنا كيف نحنا بدنا نعيش هيدا لبنان إذا نسيت، لبنان وقف الله".

 

وتابع في تغريدته: "اذا حضرتك حابب تغير صورة لبنان اسمحلنا فيها ياما قبلك ناس حبّوا يجربوا ولو بقي فينا حنجرة باقيين ب لبنان ومتل ما بدنا مش على زوقك مش على ذوقك ما بغشك".

 

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