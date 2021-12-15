بعد تهديدات أحزاب "دينية مسلحة".. إلغاء حفل رحمة رياض في العراق

ألغت "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية حفلاً غنائياً للنجمة رحمة رياض، وسط تساؤلات شديدة حول تلقي الجهة المنظمة تهديدات من جهات "دينية مسلحة"، كما بيّنت شريحة واسعة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.وجاء في بيان تراجع الجامعة عن الحفل الذي كان مقرراً أمس الثلثاء: "نود أن ننوه لجميع متابعينا وطلابنا الأحبة وأهالي الناصرية الكرام بأن الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تسعى بالدرجة الأساس للعمل لمصلحة الناصرية في جميع فعالياتها ونشاطاتها ولتطوير ودعم القطاع الخاص في محافظتنا الحبيبة".وأضاف البيان أن "رؤية الجامعة لهذا الحفل هي لتحفيز سكنة جميع المحافظات العراقية على زيارة محافظة ذي قار بمعالمها السياحية والأثرية، بالإضافة إلى الاحتفال بأبطالنا ومنتسبينا لمناسبة عيد الجيش العراقي".واختتمت الجامعة بيانها: "نحن نحترم جميع الآراء ووجهات النظر التي طرحها أهالي الناصرية لكادر الجامعة الوطنية بخصوص هذا الحفل ولذلك نعلن عن إلغاء الحفل في الوقت الحالي".