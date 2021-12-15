فنون ومشاهير

تصريحات جريئة لأرملة أحمد راتب.. هذا ما كشفته عن عادل إمام

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:50
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بعد خمس سنوات من رحيله فحت فيرا يوسف، أرملة الفنان أحمد راتب، قلبها لتخرج أسرار حياتها الشخصية منذ رحيل زوجها.

وأكدت أرملة أحمد راتب في تصريحاتها الصحافية، أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين يحرصون على التواصل معها من آنٍ لآخر، بشأن الاطمئنان عليها منذ وفاة زوجها، أبرزهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وكذلك سوسن بدر وأمير كرارة، وغيرهم، إلا أنّ اسم الزعيم عادل إمام، لم يكن بارزًا ضمن القائمة التي كشفتها.

وقالت إنّ عادل إمام لم يتواصل معهم قط، منذ وفاة زوجها، موضحة أنه حرص على تقديم واجب العزاء، ولم يُهاتفهم منذ ذلك الحين، والتمست له العذر بقولها: "ربما يكون تقدمه في السن السبب في ده، أو مشغولياته".

وأكدت أرملة الفنان أحمد راتب أنّ الأسرة ليست غاضبة من الفنان عادل إمام، لانقطاع التواصل، رغم الصداقة الكبيرة التي كانت تجمعهما وتعاونهما في كثيرٍ من الأعمال الفنية.

يذكر أنّ عادل إمام أشاد بموهبة الراحل أحمد راتب في حوار تلفزيوني سابق، قال فيه: "أحمد ده يستحق ياخد الأوسكار"، مُستعيدًا ذكريات مشاهده معه في عدد من الأفلام التي جمعتهما، ومن بينها "الإرهاب والكباب"، والذي قدم فيه راتب واحداً من المشاهد التي يستحق فيها التتويج بالجائزة الكبرى في سماء الفن، عندما تحدث ماسح الأحذية- الدور الذي قدمه راتب- عن مفهوم العدالة.

المصدر: لها
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